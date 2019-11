Villaggio delle fiabe, albero gigante e luci “glaciali” per il Natale in città

Pubblicato dal Comune il bando da 60mila euro: i progetti dovranno essere presentati entro il 25 novembre

CAMPOBASSO. L’amministrazione comunale di Campobasso ha pubblicato uin bando di gara da 60mila euro (oltre Iva) a base d’asta per affidare, dietro la proposta di un progetto da presentare entro il prossimo 25 novembre con il sistema Me.Pa. (il portale acquisti in rete della pubblica amministrazione), il servizio completo di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio degli addobbi natalizi. «In occasione delle festività natalizie 2019/2020 – si legge nella determina 3459 del settore Attività Produttive dello scorso 13 novembre – è intento dell’amministrazione comunale predisporre l’installazione di luminarie lungo le principali piazze, gli edifici e le vie del centro della città, che rappresentano un’importante cornice ornamentale del comune capoluogo e strumento di attrazione per la promozione della immagine turistica e culturale della città». In particolare, saranno interessate dagli addobbi la casa comunale, piazza Vittorio Emanuele, villa Musenga con una decorazione a tema fiabesco, piazza Prefettura con il tema del cielo stellato e l’albero a quattro facce alto almeno 4,5 metri oltre alle altre vie del centro cittadino che saranno illuminate con luci al led color ghiaccio.