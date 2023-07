Villaggio contadino a San Benedetto del Tronto, Molise presente con frutta secca, olio extravergine e agricosmesi

La Coldiretti lo ha allestito nella città marchigiana dal 14 al 16 luglio per dare la possibilità ai visitatoti di toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana vivendo tra le aziende agricole, i loro prodotti e a tavola con gli agrichef

Sull’onda dei successi dei precedenti Villaggi, che stanno toccando tutta la Penisola, da venerdì 14 a domenica 16 luglio, la Coldiretti allestirà un nuovo Villaggio contadino, questa volta a San Benedetto del Tronto (AP). La tre giorni marchigiana dell’Organizzazione darà la possibilità ai visitatoti di toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana vivendo tra le aziende agricole ed i loro prodotti, a tavola con gli agrichef, in sella agli asini e tra gli altri animali e per i più piccini nella fattoria didattica e nell’agriasilo dove i bambini potranno imparare a impastare il pane o a fare l’orto.

A rappresentare il Molise ci saranno la “Nutfruit Italia”, società agricola bio di Monteroduni (Is), specializzata nella produzione di frutta secca in guscio, fra cui spiccano le sue celeberrime mandorle, e l’azienda agricola “L’Essenziale” di Larino (Cb) che produce olio evo e prodotti di agricosmesi a base dello stesso olio.

L’appuntamento è dunque nel centro pedonale della città, sul lungomare e giardino “Nuttate de luna” dove accorreranno migliaia di agricoltori da diverse regioni, assieme al Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a partire dalle ore 17,00 di venerdì, per far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione.

Per i tre giorni di manifestazione si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi del cambiamento climatico, dell’alimentazione, delle opportunità offerte dalla vacanza in campagna e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti, a partire dall’arrivo sulle tavole del cibo sintetico, a minacciare la salute dei cittadini e la sopravvivenza stessa del Made in Italy agroalimentare.

Il Villaggio sarà un luogo di dibattito politico-economico sul futuro realizzato in un contesto di offerta gastronomica di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie, rappresentato dal mercato del cibo a km 0 e dallo street food, unite ad aree dedicate al mondo dell’imprese e ai nuovi servizi. Inoltre, per l’intero lungo week end tutti i visitatori potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato.

Al Villaggio si potranno inoltre scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra, con percorsi e consigli per fermarsi a mangiare e a dormire nel rispetto dell’ambiente e della tradizione culinaria delle nostre campagne. Ma si potrà andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca e partecipare a degustazioni guidate nell’Enoteca e nella Birroteca del Villaggio, dove si potranno degustare cocktail all’extravergine, vini e birra agricola e seguire le lezioni di agricosmesi con i trucchi di bellezza della nonna.