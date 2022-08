Villaggi turistici e piscine, controlli in tutta Italia: c’è anche il Molise. In 7 segnalati

I carabinieri del Nas hanno effettuato 12 accertamenti a villaggi turistici e parchi con piscine segnalando alla magistratura un titolare per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 6 gestori all’autorità sanitaria per la non corretta attuazione delle norme di autocontrollo e carenze igienico-sanitarie

Quasi 300 ispezioni su tutta Italia che hanno scoperchiato il vaso di Pandora di 83 irregolarità. C’è anche il Molise nel totale dei controlli che sono stati effettuati tra luglio e agosto dai carabinieri del Nas che hanno ispezionato, in tutto il Belpaese, 288 strutture destinate all’uso ricreativo – parchi acquatici e piscine – rilevandone, sempre nel complesso, 83 irregolari (pari al 28% degli obiettivi ispezionati), e ciò ha portato alla contestazione di 108 sanzioni penali e amministrative per oltre 40 mila euro.

Anche il Nas di Campobasso ha effettuato nella regione Molise 12 controlli a villaggi turistici e parchi con piscine, segnalando alla magistratura un titolare per violazione alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e 6 gestori all’autorità Sanitaria per la non corretta attuazione delle norme di autocontrollo HACCP e per carenze igienico- sanitarie e strutturali.

La campagna di controlli è stata eseguita dai Nas per verificare il livello di sicurezza dei servizi offerti, in relazione al prevedibile aumento di accessi degli utenti connesso con il flusso vacanziero e con le condizioni climatiche caratterizzate da intense temperature.

I controlli – rendono noto i Carabinieri NAS – proseguiranno allo scopo di garantire la salute dei cittadini e la sicurezza del consumatore.