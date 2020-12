“Villa Santa Clemente” Covid free, il sindaco chiede i vaccini per ospiti e operatori

Il sindaco di Torella del Sannio ha indirizzato una lettera al Presidente della Regione Molise e al Direttore Generale dell’A.S.Rem, al fine di sollecitare la somministrazione del vaccino anti covid-19 agli ospiti e agli operatori della casa di riposo “Villa San Clemente” presente sul territorio comunale fortunatamente esenti da casi di contagio covid. 19.

“Il sottoscritto Antonio Lombardi, in qualità di Sindaco del Comune di Torella del Sannio, con la presente coglie l’occasione per evidenziare che, grazie all’ encomiabile lavoro profuso dalla Direzione e dal relativo personale sanitario, la locale casa di riposo per anziani “Villa San Clemente” è tuttora esente da casi di contagio Covid. 19. Affinché questo importante risultato venga difeso e mantenuto, è necessario però che anche gli ospiti e gli operatori di “Villa San Clemente” siano compresi nel novero della prima somministrazione dei vaccini. Si coglie, dunque, l’occasione per sollecitare le SSW a programmare al più presto l’inoculazione del sopra menzionato vaccino, in modo da rassicurare gli anziani ospiti e le loro famiglie”.