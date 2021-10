Villa Musenga, spunta un cancello giallo che scatena la polemica social: “Inguardabile”. Cretella: “E’ per la sicurezza dei bambini” (FOTO)

Impedire l’accesso alla fontana, al centro di un’opera di manutenzione importante che si è conclusa durante l’estate. Così, in Villa Musenga, è spuntato un cancello giallo – voluto dall’amministrazione comunale – che ha scatenato polemiche e ironie sui social, da parte di cittadini per nulla contenti della scelta “estetica” e sulla funzionalità dello stesso, che copre soltanto una piccola area tra una siepe e l’altra. I commenti impazzano, per nulla teneri. Tra questi figura anche un laconico “decoro urbano d’altri tempi…” dell’ex consigliera Marialaura Cancellario, chiaramente in chiave ironica. “Forse è per le coppiette che potranno mettere i lucchetti, in stile Moccia”, aggiunge Andrea. “Non è un fotomontaggio dunque?”, si chiede Giovanni. E c’è chi, per sottolineare il tutto sotto forma di parodia, tagga docenti o gruppi che si occupano di Arte Moderna.

“Esiste una spiegazione al difficile enigma – esordisce l’assessore Simone Cretella, che prova a stoppare un dibattito infinito – ebbene per le necessarie operazioni di manutenzione è normale che la siepe debba prevedere un’interruzione. Abbiamo provato a lasciarla aperta ma oltre agli atti vandalici, di cui ricordo ai distratti, spesso bambini di pochissimi anni alla scoperta sacrosanta del mondo facevano il gioco del “tira quello che vuoi nella vasca”, mentre le mamme ed i papà erano impegnatissimi a chattare o chiacchierare nei pomeriggi di Piazza Musenga. Ebbene – puntualizza Cretella – la “geniale” trovata del cancello, con il lucchetto che ne impedisce un’apertura facile, ha risolto gran parte di quei problemi, almeno il 90% di questi ultimi (…). Non piace il colore o la foggia del cancelletto? Alzo le mani – conclude sarcastico – de gustibus non est disputandum”.