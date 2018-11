Villa Musenga, chiusa da oggi l’area giochi

Per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei giochi presenti in villa Musenga, il sindaco di Campobasso ha emesso un’ordinanza con la quale ha stabilito la chiusura totale della stessa area. Da tempo, infatti, l’area giochi in pieno centro città è oggetto di continuo danneggiamento da parte dei vandali e di molti ragazzi che ne fanno un uso sbagliato. «In più occasioni, sono stati effettuati interventi urgenti per la messa in sicurezza provvisoria delle attrezzature ma ora sono necessari lavori di ristrutturazione totale» le parole di Antonio Battista. Per questo, da oggi e fino all’adozione di un nuovo provvedimento, c’è il divieto totale di accesso ed utilizzo nell’area giochi della villa. «Nel caso in cui l’ordinanza sarà violata, scatteranno multe pecuniarie» ha concluso il sindaco Battista.