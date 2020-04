«Villa Maria? Nessun sanitario e nessun paziente risulta contagiato, positivi due amministrativi»

Coronavirus, il dottor Pedicino specifica: «Non sono stati a contatto con il pubblico e già in quarantena»

«Le notizie apparse sui principali organi di informazione regionale – riferisce il dott. Carlo Pedicino – in alcuni casi palesemente infondate, circa la presenza di casi covid19 nella Casa di Cura Villa Maria di Campobasso, non sono vere. Allo stato attuale nessun sanitario, né tanto meno paziente, risulta contagiato da focolai corona-virus sviluppatisi nell’interno della casa di cura. Peraltro, da circa 3 settimane, la clinica, come da disposizioni delle autorità sanitarie nell’ambito dell’emergenza covid, ha sospeso tutte le attività di degenza ed ha dimesso tutti i pazienti presenti. Inoltre, a tutela degli operatori coinvolti e dell’utenza interessata, ha provveduto a sanificare (prima della riapertura) tutte le aree destinate alla degenza ed agli ambulatori ed ha avviato uno screening clinico-epidemiologico interno – esteso a tutto il personale – basato su questionari anamnestici mirati e ricerca di anticorpi covid19 specifici su plasma.

Nell’ambito di tale iniziativa, unica peraltro nello scenario regionale relativamente alla ospedalità pubblica e privata, sono risultati positivi ad anticorpi corona-virus specifici (confermati dal successivo tampone oro-faringeo), allo stato attuale, solo due operatori amministrativi, impegnati in attività non a contatto con il pubblico e prontamente auto-isolatisi in regime di quarantena domiciliare.

Quanto sopra per dirvi che mi sono sottoposto a tampone covid19 presso Asrem (con risultato negativo per presenza di virus), sono in buona salute e pronto a rinnovare la mia disponibilità a dare una mano per affrontare questa grave epidemia che sta sconvolgendo le nostre vite. Un abbraccio ed una buona Pasqua a tutti voi».