Villa comunale e area giochi: Tavenna si rifà il look (FOTO)

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Tavenna, capeggiata dal sindaco Paolo Cirulli, nel voler ridare al paese il decoro che merita. Hanno preso dunque il via i lavori di ristrutturazione della villa comunale, compresa l’area giochi bimbi.

Nello specifico verranno sostituiti tutti i cordoli con la posa di nuovi in marmo. Seguirà il rifacimento dell’intera pavimentazione che andrà a sostituire quella precedente. Anche l’area giochi bimbi sarà riqualificata con la posa di alcune nuove attrazioni con pavimento gommato per permettere bambini di giocare in sicurezza. Infine sarà montata una recinzione colorata con cancelletto che consentirà l’ingresso all’area.

Tutti i parapetti in cemento bianco del belvedere verranno sostituiti con ringhiere in ferro battuto a partire dall’area giochi e fino all’incrocio di Padre Pio.