VIII domenica del Tempo ordinario (C)

LC 6,39-45

È una guida cieca chi è indifferente al dolore dell'”altro da noi”, ovvero coloro che consideriamo al di fuori delle nostre cerchie e per cui ci sentiamo deresposabilizzati. Può sembrare che anteporre i propri interessi a quello di chi è lontano fisicamente e/o socialmente da sé possa apportare dei vantaggi, ma è solo un’illusione, il “fosso” attende sia chi la pensa così che coloro che li imitano. Gesù, in questi versetti, ci invita a seguire i “buoni”, perché conspevoli del nostro essere tutti legati: «… Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.» (1Cor 12,26).

+In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola:

«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.+

Il Maestro mette in guardia i suoi discepoli da falsi profeti e sobillatori, personaggi che purtroppo hanno popolato ogni epoca storica. Non a caso il messaggio di questi versetti risulta straordinariamente attuale. I ciechi di cui parla Gesù erano probabilmente le guide delle potenti sette che controllavano la vita religiosa e politica dell’epoca, gli avversari più acerrimi del Maestro. Seppure molti di noi si definiscono seguaci di Gesù, sono pochi quelli che modellano i proprio obiettivi esistenziali nello spirito delle beatitudini. Tutti noi, interrogandoci come cristiani, dovremmo chiederci: chi aspiriamo ad essere davvero? Cosa sogniamo se chiudiamo gli occhi? La nostra vita segue la corrente delle aspirazioni che nutriamo e per cui impieghiamo le nostre energie. Come in ogni epoca, anche nella nostra, ci sono guide cieche, ma nel contempo seducenti. Esse ci offrono paradisi artificiali (e quindi finti), soluzioni magiche e senza sforzo, sia per i problemi personali, sia per quelli collettivi: si pensi alla pericolosa diffusione dei populismi, che facilmente attecchiscono nelle fasi critiche. Un esempio potrebbero essere le figure dittatoriali del ‘900; persone carismatiche, capaci di convincere grandi folle e di coinvolgerle nel loro delirio di onnipotenza, ma che sempre hanno condotto a epiloghi disastrosi (il fosso a cui Gesù fa riferimento). Se dunque sappiamo chi è il nostro modello ispiratore, avremo anche l’idea di quale direzione sta prendendo la nostra vita, se verso il sentiero delle beatitudini o da tutt’altra parte.

+Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.+

Mi piace pensare che Gesù abbia tratto questa immagine, bellissima, quanto efficace, dalla sua quotidianità lavorativa (sappiamo bene che era un falegname). Piallando una trave poteva succedere che una pagliuzza finisse nell’occhio, al che si poteva chiedere aiuto per estrarla. Il Maestro in questo caso si sta riferendo ai farisei e al loro scrupoloso modo di osservare la legge. Questa loro attenzione era così ossessiva che spesso, sotto il peso di uno sforzo estenuante, finivano con l’accettare compromessi che nascondevano agli altri per paura di essere giudicati. Il ripiego diventava ipocrisia quando non si usava la stessa tolleranza anche per gli altri (Cfr. Lc 11, 42-46; Mt 23, 23-29). Anche nel caso in cui taluni irriducibili riuscivano a mettere in pratica le centinaia di precetti, spesso rischiavano di peccare di superbia disprezzando i più fragili (Lc 18, 9-14). Solo una vera guida può indicare la via verso la perfezione senza danneggiare l’equilibrio emotivo e spirituale dei suoi seguaci, questi si dimostrerà sempre tollerante verso chi è all’inizio di un cammino o si trova a combattere faticosamente con un suo limite e saprà esortare a essere più fedeli al cammino nel momento giusto. ciò sopratutto con la sua stessa testimonianza.

+Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo.+

L’esempio utilizzato da Gesù è molto semplice: se una persona è buona o cattiva, lo si vedrà dalle sue opere. Tuttavia tale criterio non deve essere applicato in modo semplicistico. L’albero infatti va potato (Gv 15,1-8), quindi ha in se elementi positivi e negativi, i primi vanno incoraggiati, gli altri corretti. Ciò è vero sia per l’individuo che per una realtà comunitaria come lo è, ad esempio, la Chiesa. È chiaro ormai che le parole citate in questi versetti erano dirette agli avversari di Gesù, i quali si definivano buoni, ma si stavano rivelando cattivi maestri e ciò lo si poteva capire dalle conseguenze del loro operato.

+L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».+

Gesù aveva per i peccatori in cerca di misericordia sempre parole d’amore, mentre rimproverava aspramente chi li umiliava. Colui che parla con parole d’odio e intolleranza trae dal suo malessere la sostanza dei suoi discorsi, e mai dalla parte migliore di sé. Ecco perché non va ascoltato chi incita al disprezzo a alla discriminazione. È molto più facile escludere che integrare, ma non è mai la via comoda a condurci al verso i risultati migliori.

Felice domenica

Fra Umberto Panipucci.