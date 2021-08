Vigneti abbattuti a Campomarino: Silvestri chiederà lo stato di calamità naturale

Una stagione nefasta per Campomarino che nuovamente torna a dover fare i conti con eventi estremi. Dopo gli incendi, a mettere in ginocchio il territorio, è stato il maltempo.

La grandine ed il vento di ieri, 24 agosto, si sono abbattuti con forza su Campomarino e Nuova Cliternia dove le fortissime raffiche di vento hanno abbattuto ettari ed ettari di vigneti e campi di mais. Il lavoro di un intero anno è andato perduto per diversi agricoltori che hanno avuto un risveglio amarissimo. In contrada Ramitelli la furia del vento ha divelto anche i pali della corrente con linee telefoniche fuori servizio ed i tecnici dell’Enel ancora a lavoro per ripristinare le linee. Una conta dei danni ingente con una vendemmia compromessa. Il sindaco Silvestri chiederà lo stato di calamità naturale.

Foto: Fortunato Musolo