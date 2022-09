Vigna in festa, numeri da grande evento per l’edizione della ‘consacrazione’ (FOTO E VIDEO)

Concerto dei Riserva Moac, dj set, intrattenimento, food e beverage. Soddisfatti i ragazzi dell’associazione giovanile nuova Guglionesi: oltre 1300 i partecipanti

Presenze da grande evento, oltre 1300 ticket venduti, concerti e dj set di spessore (parliamo dei Riserva Moac) e un ottimo accoppiamento tra food e beverage.

Questo, e tanto altro, è stata l’edizione numero tre di “Vigna in festa”, l’evento organizzato sabato 10 settembre dall’Agng che ha chiuso in bellezza l’estate guglionesana. Un appuntamento cresciuto anno dopo anno, grazie all’impegno dell’associazione che, forte dell’esperienza fatta sul campo, è riuscita a perfezionare un appuntamento che si candida a diventare un must per il basso Molise.

“Abbiamo la certezza che bisogna battersi per ogni singolo sogno condiviso nella nostra famiglia e che l’unione ci contraddistinguerà sempre – scrivono i ragazzi sulla pagina fb dell’associazione Agng – Vorremmo tanto trasmettervi l’emozione che abbiamo provato, la pelle d’oca che ci assale al solo pensiero del Vigneto e farvi sentire la fatica ed il sudore dietro ogni particolare e per farlo possiamo solo che ringraziarvi di cuore per la fiducia e per l’amore che ci trasmettete.

Sappiate che il Vigneto AGNG non è soltanto un posto fisico dove si entra per acquistare e consumare. Il vigneto è tradizione, è il lavoro dei nostri nonni, la carta d’identità di una terra, la nostra terra – la riflessione – che non potrà mai dimenticare le origini popolari che ci caratterizzano.

Per questo, e per altre cento ragioni, una pacca sulla spalla, un abbraccio spontaneo, l’odore del caffè freddo e i pranzi condivisi continueranno a raccontare la storia di questo momento e a ripagarci di ogni singolo sforzo”.