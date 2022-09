Gastronomia, spettacoli e musica in programma il 10 settembre nel paese bassomolisano. Aperitivio con “Disco Fritto”, live dei Riserva Moac e chiusura con Borghetta Stile

Un’edizione che non teme confronti con gli appuntamenti degli anni scorsi. Anzi. Le novità sono tante così come si è puntato davvero in alto per il live che scalderà la serata: ad esibirsi saranno i Riserva Moac, una tra le band molisane più conosciute in Italia. Ad ogni modo questo è solo l’aperitivo di “Vigna in Festa”, l’evento che promette di chiudere col ‘botto’ l’estate guglionesana, in programma il 10 settembre nel paese bassomolisano.

Confermata la location, i ragazzi dell’Agng (organizzatori dell’evento con il grande aiuto di Hotel Europa) sono pronti a farci immergere in una festa nel vigneto dell’azienda vitivinicola ‘Travaglini’, nelle campagne di Guglionesi.

Questo il programma

La locandina dell’evento

Ad apertura di serata un aperitivo insieme agli amici di “Disco fritto”, in chiusura la performance di Borghetta Stile, un format party di successo, originale, eccentrico e non convenzionale, per la prima volta ospiti in Molise. Nel mezzo una serata tutta da scoprire.

L’Associazione giovanile Nuova Guglionesi è al lavoro per gli ultimi dettagli: ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni, ma gli organizzatori hanno pensato anche a loro: i più piccoli infatti potranno divertisti con mago Tony, mentre i genitori godranno dell’aperitivo al tramonto. E’ possibile acquistare i biglietti in 4 semplici passaggi esclusivamente online, cliccando QUI.

Per tutti coloro che hanno già comprato il ticket d’ingresso e vuole formare il proprio tavolo con amici e parenti è possibile contattare il numero: 3349216486.