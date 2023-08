Vigna in festa, il rap old school di Frankie hi-nrg mc il pezzo forte della IV edizione

Appuntamento al 16 settembre a Guglionesi. Ecco tutte le info utili

Sarà Frankie hi-nrg mc, artista che ha fatto di impegno ed eclettismo la propria cifra stilistica, la special guest dell’edizione numero quattro di Vigna in Festa, in programma il 16 settembre presso l’azienda vitivinicola Travaglini di Guglionesi.

“Con un pizzico di orgoglio che vi annunciamo che quest’anno Vigna in Festa ospiterà un pezzo di storia della musica italiana”, scrivono gli organizzatori dell’Agng sul proprio profilo facebook che, nell’attesa di definire gli ultimi dettagli, hanno già approntato la time line di una serata che promette di superare il record di pubblico e presenze dell’edizione 2022.

L’accompagnamento musicale spazierà dal folk all’hip-hop, dai classici italiani anni 70 alla disco music. Disco Fritto & Caetano, Veeble e Euro Nettuno saranno la prestigiosa cornice di un quadro che, però, ha come soggetto principale il rapper che calca la scena italiana da oltre 20 anni e che offrirà (in veste di DJ) una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica nel suo set di 2 ore, spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground ed interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi.

Ha all’attivo 6 album, l’ultimo dei quali “Essere Umani” prodotto dalla sua etichetta Materie Prime Circolari, e vanta collaborazioni con grandi artisti come Fiorella Mannoia, Giorgia, Daniele Silvestri, Simone Cristicchi, Roy Paci, Pacifico, Niccolò Fabi, oltre agli americani Nas e RZA; Vittorio Gassman, Franca Valeri, Paola Cortellesi, Ascanio Celestini, Piera degli Esposti, Antonio Rezza. Inizia la propria carriera nel 1991 con un grande successo, “Fight Da Faida”, segnalandosi immediatamente come autore impegnato, interprete di temi sociali. E’ autore di successi come “Potere alla Parola”, “Libri di Sangue”, “Rap Lamento”, “Direttore”. La sua “Quelli che benpensano” viene eletta Canzone dell’anno 1998 da Musica! di Repubblica. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo con “Rivoluzione” e l’anno successivo al progetto “Domani 21/04/2009: Artisti Uniti per l’Abruzzo”. Nel 2014 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, con “Pedala”, scelto come sigla del Giro d’Italia 2014.

Ma non è tutto. Infatti, saranno presenti: camioncini di street food locali, animazione per bambini, esposizioni di artigiani e artisti locali e altre performance artistiche a sorpresa.

Non resta che assicurarsi un posto, digitando www.vignainfesta.com ed acquistare il biglietto, scegliendo tra le due opzioni:

– Biglietto Standard (10 Euro + prevendita): ingresso all’evento + bicchiere di vino locale;

– Biglietto Special (25 euro più prevendita): ingresso all’evento, bicchiere di vino locale, posto a sedere riservato, tagliere di prodotti tipici.