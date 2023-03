Vigliardi resta al suo posto, raggiunto l’accordo Toma-Brunese

Buone notizie per l’ospedale di Isernia, le dimissioni di Filomena Calenda prima e la successiva mobilitazione contro la rimozione di Giovanni Vigliardi hanno dato i loro frutti. Il primario facente funzione di Chirurgia del Veneziale di Isernia resterà al suo posto. E’ questo il frutto dell’intesa raggiunta tra il Rettore UniMol Brunese e il Presidente della Regione e Commissario alla sanità Toma. Già nei giorni scorsi l’Università aveva dato la disponibilità ad accettare ogni diversa decisione al riguardo del futuro del professore ordinario Guido Sciaudone, inizialmente designato a guidare il reparto di Isernia e che ora sarà invece destinato a un incarico a Campobasso, sempre come primario in Chirurgia, facendo leva sul protocollo sottoscritto tra Regione e Unimol che originariamente avrebbe dovuto essere applicato a Isernia.