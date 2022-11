Vigilini e soste blu, scontro tra Sabatini e Castrataro

ISERNIA. L’ultima puntata dell’infinita telenovela delle soste blu, ha visto la giunta Castrataro affidare un mandato di consulenza giuridica a un importante avvocato esperto in diritto amministrativo, non considerando, chissà perchè, che il Comune di Isernia già ha in organico un legale, guarda caso anch’esso esperto in diritto amministrativo. Ma tant’è i soldi pubblici sono pubblici e bisogna comunque spenderli al meglio. Così, passato un anno dalle elezioni, il Comune di Isernia ancora non riesce a mantenere la promessa fatta agli elettori di togliere le strisce blu come primo atto della nuova amministrazione. Le strisce blu, o parcheggi a pagamento, restano vive e vegete a rovinare la vita dei poveri automobilisti isernini. Ma, nel frattempo, è venuta fuori qualche indiscrezione e si tratterebbe di una trattativa ben avviata tra Palazzo San Francesco e A.J. Mobilità per la risoluzione concordata del contratto. Si sarebbe anche trovato un punto d’accordo economico tra il dare e l’avere, circa trecentocinquantamila euro, pagati i quali, la A.J. Mobilità toglierebbe il disturbo e le strisce blu sparirebbero. Ma, e qui sta il vero nocciolo della questione, la trattativa si è arenata perchè, come ha affermato Sergio Sabatini, amministratore della A.J. Mobilità. il Comune di Isernia non vorrebbe garantire la continuità occupazionale ai quattro vigilini in carico all’azienda. In sostanza, Sabatini ha detto a Castrataro: garantisci la continuità lavorativa ai miei dipendenti e io tolgo il disturbo. Ma da Castrataro sarebbe arrivato un secco no. Insomma il nodo delle soste a pagamento potrebbe essere sciolto con un semplice atto di buona volontà da parte del Comune, come già successo a Campobasso, dove la A.J. mobilità è andata via, ma i 15 vigilini in carico sono passati tutti nella pianta organica della Sea, l’azienda municipalizzata che si occupa dei servizi nel capoluogo regionale. Perchè non farlo anche a Isernia?

Del resto spazio per i quattro vigilini ce n’è in abbondanza, La pianta organica della polizia municipale è sguarnita e quattro persone in più sarebbero utilissime. Si tratta solo di buona volontà, quella che Gravina ha avuto a Campobass, speriamo che arrivi in soccorso anche di Castrataro.

Sergio Sabatini