Vigilia di Natale, Il Quotidiano del Molise è vicino alle Forze dell’Ordine

Sarà perché sembra quasi normale pensare che la Notte della Vigilia tutti siamo a casa a condividere momenti di gioia e spensieratezza. E poi capita di dimenticare chi, in questi momenti, continua a lavorare. Come nel caso delle Forze dell’ordine che a Campobasso, come altrove, stanno contribuendo a farci capire che il rispetto delle regole va oltre la mascherina e il distanziamento sociale. Il Quotidiano del Molise e il suo direttore, questa sera (24 dicembre 2020) hanno voluto testimoniare la gratitudine a Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Polizia Locale, esortando tutti alla prudenza. Con un augurio: Buon Natale!

