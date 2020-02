Vigili urbani ridotti all’osso, arriva il concorso per 10 nuove assunzioni

Il Comune di Termoli pubblica un bando per l’assunzione di 10 vigili a tempo pieno ed indeterminato. Una boccata di ossigeno per un corpo il cui personale è ridotto all’osso

E’ una problematica sollevata da diverso tempo e in tanti aspettavano la pubblicazione del bando che rimettesse mano all’organico della Polizia Municipale di Termoli “ridotto” quasi all’osso. E così è stato. E’ stato pubblicato lo scorso 31 gennaio sul sito del Comune di Termoli il bando per l’assunzione di 10 agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato. Si tratta, come detto, di una vera e propria manna dal cielo considerando che da tempo si andava avanti con la proroga di contratti a tempo determinato e ben poche certezze a livello di quantità di organico a disposizione per i singoli servizi. Adesso arriva invece il concorso pubblico indetto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Roberti per titoli ed esami. Il governo cittadino ha quindi deciso di non prorogare i cosiddetti vigili a tempo ma di indire un concorso per la copertura di 10 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia Municipale”, categoria giuridica “C”, posizione economica “Cl” (Ccnl vigente) (qui il link al bando). Si tratta di un posto ambito che avrà anche tutte le garanzie come la tredicesima mensilità e gli assegni familiari, oltre a tutte le altre indennità dovute e quindi c’è da scommetere che saranno in molti a volerlo provare.