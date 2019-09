Vigili urbani Isernia, arriva il nuovo comandante

Quando era a Mondragone fu sospeso dal servizio dopo una aggressione

Si chiama Antonio Di Nardo, è il comandante dei vigili urbani di Minturno ed è lui che è stato scelto dal sindaco d’Apollonio, per professionalità e competenza, come nuovo comandante della polizia municipale di Isernia.

Un incarico scoperto da anni, ma con la nomina di Antonio Di Nardo arriva anche qualche notizia su di lui, come quella di una sospensione dal servizio di dieci giorni, con relativo provvedimento disciplinare che lo avrebbero colpito in qualità di ex comandante dei vigili urbani di Mondragone, sempre Di Nardo è stato protagonista di un video che ha fatto migliaia di visualizzazioni in cui lo si vede mentre viene aggredito da un commerciante di Scauri, insomma trascorsi non molto sereni per quello che verrà a dirigere il comado di polizia municipale di Isernia. Di seguito il video della sua aggressione, Di Nardo è quello con la maglietta scura, il commerciante ha la maglietta bianca.