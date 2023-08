Vigili del fuoco molisano in trasferta in Friuli precipita dal tetto di un capannone

Un volo di 6 metri per il 40enne del Comando Provinciale VF di Campobasso arrivato in Friuli-Venezia Giulia per dare il proprio sostegno in seguito ai devastanti nubifragi

Una giornata come un’altra di lavoro sui tetti si è trasformata in un momento di tensione quando un vigile del fuoco di 40 anni, del Comando Provinciale VF di Campobasso, arrivato in Friuli-Venezia Giulia per dare il proprio sostegno in seguito ai devastanti nubifragi della scorsa settimana, ha subito un incidente.

Durante le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza di un’area, il collega è caduto dal tetto di un capannone a Talmassons, precipitando da un’altezza di circa sei metri.

I residenti del paese, in primis il sindaco di Talmassons, Fabrizio Pitton, hanno espresso la loro vicinanza al vigile del fuoco coinvolto nell’incidente e il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal 115 in questi giorni difficili “Esprimo vicinanza al vigile del fuoco del Molise che è rimasto coinvolto in questo grave incidente. A tutto il corpo rivolgo i nostri più sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in questi giorni”.

Il coordinamento Regionale FP CGIL Vigili del Fuoco del FVG, esprime la propria solidarietà e vicinanza al collega molisano coinvolto nella caduta e augura una rapida guarigione.

Foto Fp Cgil Vvf Friuli Venezia Giulia