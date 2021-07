Intervento dei Vigili del fuoco nella giornata di oggi, sabato 10 luglio, per recuperare un cervo di notevoli dimensioni, su richiesta dell’Ente Parco Abruzzo-MOLISE-Lazio, in località Cerasuolo (IS).

Oltre alle squadre di Isernia sul posto il personale del parco, i carabinieri forestali e il personale veterinario per sedare l’animale.

IN ALTO IL VIDEO DEL SALVATAGGIO