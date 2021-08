Vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari: loro, gli eroi del basso Molise

C’è chi ha spento le fiamme con i bidoni della raccolta differenziata riempiti di acqua. C’è chi ha soccorso i bagnanti fuggiti al fuoco attraverso il mare, accogliendoli, portando loro acqua, vestiti puliti, scarpe e soprattutto vicinanza. C’è chi è stato braccio operativo e spalla su “cui piangere” per gli oltre 300 passeggeri dei treni rimasti bloccati in stazione che solo alle 4 di mattina hanno potuto iniziare a vedere la via di casa. E poi ci sono tutti quelli che hanno combattuto contro il fuoco in quella che, da sempre, è una lotta impari contro la natura spesso crudele e, ancora più spesso purtroppo, aiutata dalla mano dell’uomo cattivo. Sono loro, gli Angeli del Basso Molise, come abbiamo voluto soprannominarli. Sono tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato che nella domenica che doveva segnare l’inizio ufficiale della stagione estiva hanno combattuto la battaglia più grande per salvare il Basso Molise. Sono gli uomini dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto. Sono i volontari delle associazioni che hanno risposto immediatamente “presente” alla chiamata delle varie amministrazioni comunali: il Sae112, la Misericordia, la Valtrigno Molise, la Croce Rossa, il 118 Molise e chiediamo scusa fin da ora se per caso ne abbiamo dimenticata qualcuna ma non era nostra intenzione. Impegnati per tantissime ore, difficile anche contarne quante in totale, nella lotta contro l’incendio che ha distrutto la pineta di Campomarino e il Belvedere di Guglionesi, ha spaventato un intero condominio sulla Statale 16, ha minacciato la zona di Rio Vivo a Termoli e ha paralizzato mezza Italia bloccando treni e auto. A loro il grazie di tutta la popolazione molisana, quella che ha atteso con il fiato sospeso che l’emergenza rientrasse. “La foto simbolo del coraggio e della disponibilità delle Forze dell’Ordine. Ieri tra le fiamme, in condizioni di estremo pericolo, hanno contribuito a spegnere l’incendio e ad aiutare la popolazione. Sarebbe opportuno ricordarsi di queste persone quando sono lasciate sole dalle istituzioni e quando sono insultate da qualche idiota”, scrive su Facebook Marco Altobello che citiamo per la foto del poliziotto in azione. “I delinquenti che appiccano gli incendi devono sapere che i volontari sono persone meravigliose, che dedicano il loro tempo a far del bene agli altri, giovani e anziani. Non perdono tempo a criticare, ne si tirano indietro se è festa oppure domenica ma si prestano alla collettività. Loro sono i veri eroi”, ha ribadito il sindaco Francesco Roberti sceso al fianco dei volontari per aiutare la popolazione. A tutti coloro che si sono spesi per salvare ambiente, case e vite umane il grazie del Basso Molise. “Sono dei veri eroi”.

