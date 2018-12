Vigili del Fuoco di Termoli e ragazzi del centro San Damiano insieme per un calendario benefico

REDAZIONE TERMOLI.

Tutti li considerano ‘eroi moderni’. I Vigili del Fuoco sono gli idoli dei più piccoli, dei grandi e anche ancor di più, in questo caso, dei ragazzi del centro socio-educativo ‘San Damiano di Termoli. E’ proprio con loro, infatti, che i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli hanno realizzato un calendario di beneficenza in favore proprio del San Damiano. Chiunque vorrà potrà acquistare uno dei 25 calendari o dei 50 poster in vendita, dietro libera offerta, presso il centro San Damiano di Termoli, sito in via Asia. Si tratta di 12 foto scattate durante la visita dei ragazzi fatta lo scorso 7 novembre proprio nella caserma dei Vigili del Fuoco di Termoli. “Quel giorno-ha spiegato Aldo Ciccone, Capo distaccamento- hanno voluto partecipare a questo evento anche i colleghi che non erano di turno ed è stata una piacevolissima giornata per tutti”. Ed è proprio da queste istantanee che è nata l’idea. Il calendario benefico è stato presentato questa mattina nella caserma dei Vigili del fuoco alla presenza del vice sindaco Maricetta Chimisso, della responsabile del centro e coordinatrice amministrativa Zenaide Cerrone e dei ragazzi del centro.