Vigili del fuoco di Isernia a lezione nel corso di abilitazione per la conduzione del mezzo “bimodale”

Dal 24 al 28 ottobre si è svolto presso il Comando dei Vigili del fuoco di Isernia il corso di abilitazione per la conduzione del mezzo “bimodale”, un’autopompa speciale progettata per percorrere rapidamente sia strade che rotaie ed effettuare operazioni di soccorso. Dopo le lezioni in aula, i Vigili del fuoco hanno potuto familiarizzare con le tecniche di guida su rotaie, svolte in orario diurno presso la stazione centrale di Napoli e in orario notturno nella galleria ferroviaria Nunziata Lunga.

