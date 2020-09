Vigile del Fuoco positivo al Covid, chiuso il distaccamento di Santa Croce di Magliano

Il comando ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa: servizi garantiti dalle sedi di Termoli e Campobasso

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano resterà chiuso sino a nuove disposizioni. Un Vigile infatti è risultato positivo al tampone. Ora si lavora per ricostruire la catena dei contatti. «Si comunica che dalla mattinata odierna (sabato 26 settembre 2020) e fino a diversa disposizione – si legge in una nota inviata dai Vigili del Fuoco – il Distaccamento Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano resterà chiuso per motivi precauzionali del personale operante e della cittadinanza, avendo riscontrato un dipendente positivo al Covid-19. Sarà cura del Comando cercare di risolvere in sicurezza la questione nei tempi tecnici strettamente necessari. Gli interventi operativi nelle zone di competenza saranno comunque garantiti alla cittadinanza dal personale Vigile del Fuoco in servizio dalle sedi di Termoli e Campobasso.