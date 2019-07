Vigilanza privata, due giorni di sciopero per «rivendicare diritti e salario»

CAMPOBASSO

Le Segreterie Nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E UILTUCS UIL, in una nota, annunciano lo sciopero della Vigilanza Privata e del comparto della sicurezza, il 1 e il 2 agosto prossimi «per dire basta e per rivendicare il giusto diritto a regole e salario». I dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari si asterranno per l’intero turno dal lavoro dando vita a due manifestazioni.

In particolare, giovedì (1 agosto), presso la Prefettura di Campobasso, si terrà una conferenza stampa nella quale verranno illustrate tutte le problematiche presenti nel comparto della Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari che interessano i lavoratori molisani. Mentre, venerdì (2 agosto), presso la Regione Molise, la UILTuCS Regione Molise e la FISASCAT CISLABRUZZO-MOLISE chiederanno di incontrare le istituzioni regionali.

«Dopo lo sciopero e le grandi manifestazioni nazionali dello scorso 1 e 2 febbraio, tenutesi a Milano e Napoli, le Associazioni datoriali della Vigilanza avevano dichiarato – spiegano i sindacati – l’intenzione di procedere velocemente al rinnovo del Contratto Collettivo della Vigilanza Armata e Servizi Fiduciari scaduto, ormai, da 42 mesi ma poi – criticano i sindacati – ancora una volta hanno fatto marcia indietro, rallentando la trattativa e proponendo richieste inaccettabili.

Non è stato possibile trovare un accordo su alcuni temi fondamentali come cambio appalto, contrattazione di secondo livello, salario, classificazione del personale, mercato del lavoro, orario di lavoro.

Tutto ciò rende impossibile realizzare la riforma contrattuale necessaria per un settore che svolge un lavoro importante per la sicurezza pubblica e che quotidianamente rischia la vita.

Al contrario le associazioni datoriali propongono delle condizioni che determinano il peggioramento delle condizioni dei lavoratori!

Queste Associazioni Sindacali – si legge nella nota – chiedono unitamente il rinnovo del contratto collettivo, con la previsione di regole certe che ogni azienda deve rispettare, con un quadro di tutele e un equo e giusto aumento salariale per rispondere all’impegno e al sacrificio dei lavoratori.

Il rinnovo del contratto collettivo e’ l’unica strada per rispondere alle esigenze di un settore strategico e per superare le gravi problematiche emerse in questi anni.

Lo sciopero – conclude la nota – è stata una scelta obbligata, per richiamare l’attenzione sul settore. Ancora una volta tutti compatti per rivendicare il proprio diritto al lavoro ed ad un giusto contratto!».