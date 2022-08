Vigilanza notturna a Isernia, soddisfazione nel centro storico

Isernia, il Comitato Centro Storico sottolinea i meriti dell’amministrazione comunale che ha messo un freno ai fenomeni di degrado e vandalismo notturno della Movida isernina. Fondamentale il lavoro degli operatori della sicurezza distribuiti a “spina di pesce” su tutto il territorio. Il Comitato ringrazia l’amministrazione comunale, affermando: “Ad un mese dall’avvio del servizio di vigilanza all’interno del centro storico registriamo finalmente dopo tanti anni di abbandono e degrado della città antica un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di vita della popolazione residente, a dimostrazione che solo nel pieno rispetto delle ordinanze comunali e della normativa vigente è possibile restituire agli isernini i luoghi più importanti della loro cultura ed identità per lungo tempo trascurati. Non possiamo non evidenziare che sono ancora molte le iniziative da intraprendere per riportare al suo splendore il borgo antico ma è significativo l’impegno dell’amministrazione per fronteggiare l’indegno stato di degrado e inciviltà che imperversava tra i vicoli e le piazze del centro storico. Ci auguriamo che l’amministrazione prosegua il percorso tracciato per il recupero del lustro e dell’importanza del borgo antico e che tutte le forze politiche collaborino per il raggiungimento di questo importante obiettivo”.