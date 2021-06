Vigilanza in Consiglio regionale, 4 lavoratori licenziati: vertice in Prefettura

Il Cobas dichiara lo stato di agitazione: «Grave inadempimento contrattuale e gravi danni»

La vicenda accaduta nelle scorse ore ha già avuto delle ripercussioni importanti: 4 lavoratori sono stati licenziati. Prima messi in ferie e poi spediti a casa. I malcapitati protagonisti degli ultimi eventi sono le, ormai ex, guardie giurate che prestavano servizio in consiglio regionale a Campobasso. «Una vicenda – denuncia il Cobas – per la quale abbiamo dichiarato lo stato di agitazione».

Ma andiamo con ordine: l’istituto “Poliziotto Notturno” (di Benevento) che si è aggiudicato l’appalto per il servizio di vigilanza in consiglio regionale, non ha riassorbito il personale che lavorava già in quelle sedi, come avrebbe dovuto fare in base al contratto nazionale e al capitolato; l’istituto “Aquila”, che ha lasciato la commessa, ha prima messo in ferie i vigilantes coinvolti e poi, come ha denunciato il Cobas, li ha licenziati. Dunque la nuova ditta subentrata nell’appalto del servizio in Consiglio regionale non ha riassorbito il personale. Per questo nella mattinata odierna (15 giugno 2021) c’è stato un incontro in Prefettura a Campobasso. Presente il segretario regionale Cobas, Luisa Bianco. Il dirigente Cobas ha avuto un primo incontro col Prefetto. Le parti si incontreranno nuovamente non appena possibile in quanto per motivi improrogabili i rappresentanti dell’istituto “Il Poliziotto Notturno” non hanno potuto raggiungere il capoluogo di regione. «Abbiamo preso atto – la denuncia del Cobas – del grave inadempimento contrattuale dell’istituto di vigilanza “Poliziotto Notturno” vincitore dell’appalto e del grave danno causato al personale già operante in consiglio regionale, che non è stato riassorbito, così come previsto dal CCNL e dal capitolato di gara; oltretutto – segnala ancora il Cobas – l’istituto “Aquila” ha in un primo momento posto in ferie le guardie coinvolte e successivamente, durante l’utilizzo delle ferie, li ha licenziati con effetto immediato».