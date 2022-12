Vigilanza e sicurezza, il plauso del centro storico di Isernia

Il Comitato Centro Storico di Isernia esprime il più vivo apprezzamento per il rinnovato impegno dell’amministrazione comunale per la sicurezza e la vivibilità del borgo antico anche durante il periodo delle festività natalizie. La riattivazione del servizio di vigilanza permetterà ai residenti e frequentatori del nostro bellissimo centro storico di godere appieno degli eventi natalizi programmati e soprattutto di visitare in totale sicurezza e serenità le piazze e i caratteristici vicoli addobbati a festa che in passato sono stati oggetto di intollerabili e vergognosi fenomeni di degrado e atti di inciviltà. Auspichiamo per il futuro l’impegno significativo dell’amministrazione per rilanciare anche lo sviluppo economico del centro storico, riportando e potenziando i servizi e quelle attività produttive al fine di migliorare le condizioni vita e la fruibilità del borgo antico.