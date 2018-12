Vigilantes sorpreso a rubare la merce in magazzino, incastrato dalle telecamere

TERMOLI

Prosegue non senza risultati l’incessante attività degli Agenti del Commissariato di Termoli. Oltre al rinvenimento di 6 chili e mezzo di ‘erba’ nascosta in due diverse zone all’interno della vecchia Fornace, la cui conseguente attività di spaccio avrebbe fruttato circa 50mila euro, nello stesso giorno gli agenti termolesi hanno provveduto a denunciare anche una persona. Il deferimento è arrivato allorché il personale del commissariato di via Cina ha scoperto l’ingegnoso stratagemma attraverso cui lo stesso riusciva a impossessarsi di varia merce destinata ad un noto esercizio commerciale della città. L’uomo, indossando le vesti di addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale della fascia costiera riusciva ad avere accesso all’area in cui veniva scaricata la merce appena consegnata dai corrieri, riuscendo così ad aprire i pacchi e a trafugarne il contenuto. Un modus operandi che non è però sfuggito all’occhio attento delle telecamere di videosorveglianza interne al magazzino. Immagini che poi sono finite in mano agli inquirenti e hanno permesso di incastrare il ladruncolo. Non sussistendo la flagranza di reato, dato che le immagini sono state consegnate e visionate il giorno dopo, il vigilantes è stato denunciato per furto aggravato contestualmente alla ammissione delle colpe ed al rinvenimento di alcuni oggetti trafugati e poi celati nella sua autovettura. Nella giornata di ieri, sempre gli Agenti delle volanti del Commissariato hanno denunciato un cittadino indiano per violazione della legge sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale.