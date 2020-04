Vietri, Puchetti: «Vigileremo con attenzione sulla trasformazione»

Il video del primo cittadino di Larino dopo la decisione del consiglio regionale di adibire l’ospedale frentano a centro Covid e le polemiche dei giorni scorsi

Porre attenzione alla “riconversione” dell’ospedale di Larino da ospedale territoriale a centro Covid. E’ su questo che punta l’attenzione il sindaco di Larino, Pino Puchetti, in un video messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Larino nella tarda serata di ieri, 8 aprile. Sotto la lente di Puchetti sono andate a finire le varie vicende che hanno riguardato Larino, dall’arrivo dei pazienti della casa di riposo di Cercemaggiore poi trasferiti nuovamente a Venafro perché risultati positivi al Covid alla situazione del Vietri per il quale il consiglio regionale ha stabilito l’utilizzo come centro Covid. «Per tutto quello che è accaduto tra venerdì e sabato – ha affermato Puchetti nel video – sarà la magistratura a fare chiarezza. La stessa magistratura che ha aperto un fascicolo mentre io ho presentato un esposto. Secondo quanto stabilito nel consiglio regionale nei prossimi giorni il nostro Vietri dovrebbe essere riattivato come ospedale per acuti con la previsione di reparti come Malattie infettive, la Rianimazione e il laboratorio analisi di biologia molecolare. E’ chiaro che in questo momento come sindaco e amministrazione comunale saremo attenti a quello che accadrà perché sappiamo che per poter riconvertire il nostro ospedale in centro Covid ci vogliono tante risorse e bisogna reperire personale adatto e noi dobbiamo essere attenti a che questo accada. Inoltre c’è un altro aspetto da considerare: attualmente il nostro è un ospedale territoriale con Rsa e riabilitazione e ci sono pazienti e personale che devono essere messi in sicurezza e per i quali bisogna trovare la giusta soluzione».