Vietri ospedale Covid? Il consiglio comunale di Larino dice sì

Sì alla proposta del commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini, che prevede di destinare il Vietri ad ospedale Covid-19 e successivamente a centro regionale ed interregionale per la cura delle malattie infettive in quanto la struttura è ritenuta dal Commissario adeguata per tale finalità. E’ quanto sottoscritto all’unanimità dai consiglieri comunali di Larino. Sotto la lente la trasformazione del Vietri in ospedale Covid che era stata palesata già nelle settimane scorse. E nel consiglio comunale che si è tenuto nella giornata di ieri, 27 maggio, tutti i consiglieri dopo ampia discussione hanno sottoscritto il documento che sposa la proposta del Commissario Giustini. Un documento che sarà inviato al Ministro della Salute, Roberto Speranza, al presidente della giunta regionale Donato Toma, al commissario ad acta Angelo Giustini, al sub commissario Ida Grossi e al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Nel documento il consiglio comunale: «Accoglie favorevolmente la proposta del commissario ad acta alla Sanità molisana Angelo dott. Giustini, che prevede di destinare il Vietri ad Ospedale Covid-19 e successivamente a centro regionale ed interregionale per la cura delle malattie infettive in quanto la struttura è ritenuta dal Commissario adeguata per tale finalità; Impegna le Istituzioni preposte a rendere fattibile quanto proposto nell’interesse esclusivo della salute pubblica; Auspica una valutazione attenta della proposta e un accoglimento favorevole della stessa perché ritenuta pertinente al conseguimento degli obiettivi qualitativamente rilevanti per la salute pubblica».