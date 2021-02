Vietri, il commissario firma il decreto di riapertura. Giustini convocato d’urgenza a Roma

Il Generale domani mattina farà rapporto al ministro Speranza

“Ho firmato il decreto per riaprire Larino”. Queste le prime dichiarazioni che il commissario ad acta Angelo Giustini ha rilasciato alla nostra redazione. Il decreto attualmente è in Regione per essere spedito a tutti gli enti interessati, compreso il ministero della Salute. Dove, però, la voce dei problemi della sanità molisana sarà già arrivata. Visto che lo stesso ministro ha convocato con urgenza il commissario a Roma. Domani mattina, giovedì 18 febbraio, Angelo Giustini sarà al ministero per fare rapporto a Speranza sulla delicata situazione che sta vivendo il Molise. Ad ogni modo il decreto – ha chiosato Giustini – è in via di emanazione e il Vietri sarà riaperto con il supporto del Neuromed che, come noto, fornirà personale e attrezzature. Resta ancora da capire il destino degli ospiti della Rsa che sono attualmente ricoverati a Larino. Non è escluso che possano restare nella struttura, vista la grandezza della stessa e la dotazione di più ingressi.