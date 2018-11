Vietri, il Comitato Basso Molise torna sulla chiusura del pronto soccorso

LARINO

Continua senza sosta la battaglia del Comitato Basso Molise per il Bene Comune. Sotto la lente, ancora una volta, la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Vietri di Larino. Una chiusura che diventa ancora più “pesante” all’indomani del terremoto che lo scorso 14 e 16 agosto ha colpito la zona di Montecilfone e Guglionesi. Proprio all’indomani del sisma che fortunatamente non provocò morti ma che costrinse centinaia di persone, per mesi, a dormire fuori casa, partì anche una raccolta firme per ribadire con ancora più insistenza la necessità di mantenere aperto il pronto soccorso dell’ospedale Vietri che si trova in una zona che, storicamente, è sempre stata a rischio terremoto. La richiesta adesso diventa ancora più pressante alla luce di quanto contenuto all’interno del Decreto Genova che, di fatto, va in deroga al decreto Lorenzin sulla riorganizzazione ospedaliera. «Lo abbiamo sempre detto – affermano i rappresentanti del Comitato – dalla nascita del comitato abbiamo sempre sostenuto che al Vietri di Larino non andava chiuso il pronto soccorso in quanto ubicato in un cratere sismico. Il più importante tra una serie di motivi che sono stati portati a conoscenza ai sindaci dei comuni fruitori dei servizi offerti dal Vietri, invitandoli ad attivarsi ed a produrre atti utili alla richiesta di riapertura del pronto soccorso vista la fase di emergenza, più volte esposti ai parlamentari regionali e, inviati insieme ad altri documenti in data 6 settembre al Ministro della Salute Giulia Grillo. Ora, nel decreto Genova, in deroga al decreto Lorenzin sulla riorganizzazione ospedaliera, è stato approvato l’emendamento n. 37.309 che salva gli ospedali nel raggio di 30 km dall’ultimo comune appartenente a un cratere sismico. Prossima tappa del comitato, il prefetto, perché il territorio urla con una sola voce, il sacrosanto diritto di ricevere assistenza sanitaria in un’area ancora dichiarata in fase di emergenza».