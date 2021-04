Vietri, camera iperbarica a rischio chiusura: si mobilitano i cittadini

Una mobilitazione dei comitati e delle associazioni che da anni combattono per la sanità pubblica quella che è andata in scena nella giornata di oggi, venerdì 30 aprile, nel parcheggio di fronte il Vietri di Larino. Sotto la lente la paventata chiusura della camera iperbarica a causa del pensionamento del medico che si occupa del funzionamento della struttura. Per i comitati si tratta di una vera e propria privazione per il Molise considerando che si tratta dell’unica camera iperbarica in regione che richiama la mobilità attiva dei pazienti che arrivano da fuori Molise. Sotto la lente nel corso della manifestazione che ha visto la partecipazione anche di molti esponenti della politica regionale la situazione della sanità nella regione non solo in relazione all’emergenza Covid ma anche per quello che riguarda il nuovo piano operativo regionale e la centralità che il Vietri dovrebbe tornare ad avere.

