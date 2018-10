Vietri, al via la raccolta firme per la riapertura del Pronto soccorso

TERMOLI

La chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale Vietri di Larino continua a pesare fortemente sulla popolazione del basso Molise già fortemente toccata dai tagli alla Sanità.

É per questo che gli esponenti del comitato ‘Basso Molise per il bene comune’ stamane, durante la fiera del sabato a Termoli, hanno organizzato una raccolta firme per la riapertura del Pronto Soccorso frentano.

«La Forte affluenza verso il Pronto Soccorso di Termoli – hanno affermato – non garantisce più neppure la sicurezza dei cittadini termolesi».

IN ALTO, L’INTERVISTA AD UNO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO “BASSO MOLISE PER IL BENE COMUNE”