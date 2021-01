Vietato uccidere i maiali. L’ordinanza del presidente Toma

La decisione del governatore è caduta ‘come una tegola in testa’ a centinaia, se non migliaia, di molisani che, dalla scorsa primavera ad oggi, hanno cresciuto il loro maiale in campagna, assaporando già il gusto di salsicce, prosciutti, cotechini e guanciale fatti in casa.

Non sarà più possibile, per un’ordinanza del presidente Toma pubblicata ieri sera sul Bollettino regionale. Per il governatore è troppo alto il rischio di contagio legato ai tradizionali assembramenti e alle affollate riunioni familiari organizzate nel consueto appuntamento di gennaio con l’uccisione del maiale. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e la Regione l’ha trasmessa anche all’Asrem e ai Comuni per effettuare i relativi controlli. Resta un problema irrisolto: se i maiali non possono essere uccisi, cosa ci faranno i loro proprietari con animali di tale stazza che, oltretutto, mangiano un’enorme quantità di cibo ogni giorno?

Insomma un doppio danno: la carne che viene a mancare e l’animale che resta e a cui bisognerà comunque pensare.