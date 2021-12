‘Vieni a scoprire il Molise’, la gag comica del duo Nuzzo e Di Biase

Una simpatica gag dal Molise divenuta virale in pochissimo tempo è quella del duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Amatissimi dal pubblico i due hanno partecipato a diversi programmi Mai dire della Gialappa’s band su Italia 1, Zelig su Canale 5 e Quelli che il calcio su Rai2.

Lei, comica, attrice e speaker radiofonica è originaria di Bonefro e appena può, insieme al suo Corrado, torna spesso qui a far visita ai genitori. “Il Molise e il Salento, le nostre terre -avevano affermato qualche tempo fa in una intervista- Siamo come la pizza mari e monti: se vogliamo il freddo andiamo in Molise, per il caldo in Salento. Lì abbiamo anche una casetta e tornarci è sempre una grande gioia”.

Ed in queste feste trascorse proprio in Molise hanno messo in scena una simpatica gag ‘Vieni a scoprire il Molise’ divenuta subito virale sui social network che ha strappato un sorriso in più a tutti i fan della coppia.