Viene trasferita da Termoli a Campobasso ma partorisce in ambulanza

Lieto fine per una mamma bassomolisana: la piccola nata alle porte del capoluogo mentre era diretta al Cardarelli

Ha partorito a bordo di una ambulanza alle porte di Campobasso dopo essere stata trasferita da Termoli verso il capoluogo di regione una donna bassomolisana.

Stando a quanto si apprende la donna sarebbe arrivata in ospedale a Termoli nelle prime fasi del travaglio di una gravidanza a rischio arrivata a termine.

Per la legge regionale in Molise le donne che hanno una media o alta densità corporea non possono partorire in un ospedale di primo livello come è il San Timoteo di Termoli ma devono essere trasferite a Campobasso.

A quel punto dal San Timoteo di Termoli è partita la chiamata al reparto di Ostetricia di Campobasso e la donna è stata trasferita in ambulanza con una equipe interna a bordo in direzione del capoluogo.

La bimba, però, “aveva più voglia di nascere dell’equipaggio” ed è venuta al mondo alle 6.20 a bordo dell’ambulanza tra la gioia e la commozione della mamma e dell’equipaggio.

La piccola e la mamma stanno bene e sono successivamente state trasferite al Cardarelli dove sono state affidate alle cure dei sanitari.