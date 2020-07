Viene malmenato da alcuni giovani, 32enne finisce in pronto soccorso

È finito in pronto soccorso con alcune ferite e lesioni un 32enne che ieri sera, 19 luglio, sarebbe stato malmenato da alcuni giovani nel parcheggio del lungomare nord. Stando alle poche informazioni che trapelano al momento, sembrerebbe che il 32enne si trovasse nel parcheggio assieme alla fidanzata quando, forse per difendere un amico che però non era sul posto al momento dell’arrivo dei soccorsi, sarebbe stato aggredito e malmenato da alcuni giovani. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e dei vigili urbani oltre al 118 e la Misericordia con il 32enne che è stato trasferito in pronto soccorso per accertamenti.