Viene investito e perde sangue dalla testa, trasportato in ospedale

REDAZIONE TERMOLI

Ennesimo investimento in via Martiri della Resistenza a Termoli. Intorno alle 20,30 circa di oggi, giovedi 5 settembre, un signore è stato investito nei pressi delle strisce pedonali da un furgoncino che si trovava a transitare lì in quel momento. Inizialmente l’uomo era rimasto immobile a terra dopo aver perso molto sangue probabilmente dalla testa. Intervenuta l’ambulanza che dopo aver prestato le prime cure sul posto ha provveduto a trasportare l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.