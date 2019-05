Viene aggredito e rapinato mentre è a spasso con il cane

REDAZIONE TERMOLI

Era a spasso con il proprio cane quando, all’improvviso, è stato avvicinato da uno straniero che con il pretesto di chiedere delle informazioni, gli ha strappato dal collo una collana d’oro e l’ha colpito alla gamba con un calcio prima di fuggire via. E’ stato rintracciato e denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino del Marocco, classe 1995 residente in provincia di Campobasso che è stato ritenuto responsabile di una rapina avvenuta a Termoli domenica scorsa. Secondo quelle che sono state le ricostruzioni effettuate dagli agenti del Commissariato di via Cina, il giovane si sarebbe avvicinato all’uomo mentre stava portando a spasso il cane. Una volta vicino gli avrebbe chiesto delle banali informazioni e, all’improvviso, lo avrebbe strattonato, gli avrebbe strappato la collanina d’oro che stava indossando e lo avrebbe colpito a una gamba prima di fuggire via. Appena dopo l’accaduto la vittima si è messa all’inseguimento del rapinatore che, vedendosi tallonato, e con l’obiettivo di dileguarsi del tutto, ha gettato a terra la collanina d’oro consento al legittimo proprietario il recupero del bene di valore. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia a cui la vittima ha raccontato tutto quello che era successo e ha fornito una descrizione dell’uomo e particolari utili alle indagini che hanno consentito di identificare il rapinatore nel giro di poche ore e di denunciarlo per il reato di rapina.