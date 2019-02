Videosorveglianza, in Molise in arrivo nuovi fondi

In arrivo in Molise nuovi fondi per la sicurezza. Il governo Conte ha infatti destinerà ben 162.568,49 euro ai Comuni molisani per la videosorveglianza. Solo un primo passo dal momento che l’Esecutivo gialloverde ha già stanziato 90 milioni sempre previsti dal decreto Sicurezza. Uno sforzo finanziario volto a migliorare il controllo del territorio ponendo particolare attenzione ai centri più piccoli. Al momento, nella provincia di Campobasso, arriveranno 25.000 euro e in quella di Isernia 137.568,49 euro.

L’iniziativa è stata commentata dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali. Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri. In questo modo confermo la nostra determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio».