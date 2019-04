Videosorveglianza in città ai nastri di partenza, lunedì l’inaugurazione della sala operativa

CAMPOBASSO

L’avvio del sistema di videosorveglianza in città si aspettava ormai da mesi. Lunedì sarà inaugurata la sala operativa realizzata all’interno del Comando della Polizia Locale di via Toscana. A ottobre dello scorso anno i test sulle cento telecamere già installate ed in grado di leggere le targhe delle auto anche in corsa, in attesa che le altre previste dal “Patto per la Sicurezza” fossero installate anche in tutto il centro storico cittadino e in parte del centro murattiano. Il progetto, lo ricordiamo, prese il via nel 2015 e fu sottoscritto dalla Regione e dai comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti. Centoquaranta erano le telecamere previste su Campobasso. A maggio del 2018 fu firmato un ulteriore patto tra Prefettura e comuni, anche con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Il Comune di Campobasso dovrebbe prendere in carico anche le ulteriori telecamere installate dalla municipalizzata Sea, deputata al servizio di raccolta differenziata, per assicurare il rispetto delle regole nel capoluogo.

Il sistema di videosorveglianza, voluto fortemente per garantire la sicurezza in città, funzionerà raccogliendo i dati all’interno della sala operativa, che saranno lasciati a disposizione degli organi competenti per i tempi previsti da legge e regolamenti. Lunedì l’amministrazione comunale farà il punto. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Antonio Battista e l’assessore comunale alla Mobilità, Francesco De Bernardo. Parteciperanno anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale Vincenzo Cotugno.