Videosorveglianza, c’è il progetto per potenziare l’impianto nel centro città

L’iniziativa del Comune di Termoli per coprire l’area tra Corso Umberto, via Carlo del Croix, il Lungomare Colombo e via Mario Milano classificata come una delle aree a maggior indice di degrado

Potenziamento dell’impianto di videosorveglianza nella zona del centro di Termoli che è classificata come una delle aree a maggior indice di degrado.

E’ quanto venuto fuori dal consiglio comunale che si è svolto presso la città bassomolisana. Sotto la lente il servizio della videosorveglianza che attualmente conta di 68 telecamere funzionanti a Termoli e altre 26 che sono state già installate e che devono essere attivate.

Adesso, quindi, il Comune punta sul miglioramento e l’integrazione della videosorveglianza in quelle zone della città che sono particolarmente in degrado come Corso Umberto, via Carlo del Croix, il Lungomare Colombo e via Mario Milano.

Rafforzare la prevenzione sul territorio

L’obiettivo, quindi, è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità sul territorio comunale attraverso un documento che è stato messo a punto dall’ingegnere Quintino Graziano, attraverso il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Termoli”.

Il costo stimato dell’opera è 190mila euro di cui quasi 60mila saranno a carico dell’ente e la restante parte di 131mila euro saranno da richiedere al Ministero dell’Interno.

La Giunta Roberti si è impegnata a reperire i fondi necessari per la manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di videosorveglianza, inserendo il progetto nel programma triennale delle opere pubbliche.

Chi può accedere

Possono accedere all’erogazione del contributo i Comuni che, nell’ambito dei ‘patti’, abbiano individuato l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone del territorio comunale come prioritario obiettivo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa.