Video preghiera del Vescovo nella cappella del cimitero di Termoli

Nella mattinata del Sabato Santo il Vescovo Gianfranco si è recato nella cappella del cimitero di Termoli per un momento di preghiera personale davanti alla Vergine Addolorata e a Gesù Morto.

Un atto di affidamento a Maria come donna che crede, spera e ama e di contemplazione del mistero che lei ha vissuto in questa giornata di silenzio e di attesa. Le preghiere sono state ricavate da un testo del cardinale Carlo Maria Martini.