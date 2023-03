Video montato ad arte accostato al tema della violenza sulle donne, giornaliste replicano a Giuditta Lembo

Prendiamo le distanze da quanto affermato ieri in un post da Giuditta Lembo, Consigliera di parità delle Province di Campobasso e Isernia.

Lo facciamo perché accostare un tema socialmente serio come la violenza sulle donne ad un video, evidentemente montato ad arte, è sconcertante nonché pericoloso.

Il presidente Toma, al termine di una conferenza stampa che annunciava un evento musicale, ha raggiunto giornalisti, cameraman e fotografi che lo aspettavano per le interviste (noi comprese) e rivolgendosi ad alcuni colleghi ha mostrato la lingua, facendo riferimento – parole sue – alla lingua simbolo dei Rolling Stones.

Successivamente si è rivolto a noi, ha espresso concetti oggettivamente fuori contesto rispetto al tema in discussione, ribadendo tuttavia che stava scherzando (forse voleva distrarci rispetto agli spinosi temi della surroga? Se così fosse non è riuscito nell’intento).

Siamo giornaliste e ancor prima siamo donne. Seguiamo per mestiere il presidente sin dal suo insediamento, possiamo attribuirgli ogni colpa, ma certamente non quella di averci offese o oltraggiate. Sappiamo distinguere una frase scherzosa da un episodio sgradevole. Nel caso non avremmo esitato un solo istante e ci saremmo difese, perché ne siamo capaci.

Il presidente Toma – il cui giudizio è rimesso ai molisani – ha da subito instaurato un rapporto schietto e sincero con gli operatori della professione giornalistica. E con altrettanta schiettezza e sincerità sentiamo il dovere di ribadire – poiché chiamate in causa – di non esserci sentite vittime di nulla. A nessuno, pertanto, è consentito strumentalizzare un fatto che non è avvenuto, tirando in ballo due giornaliste, due donne, che ogni giorno provano – seppur tra numerose difficoltà – a fare bene il loro mestiere.

Tanto era dovuto,

Rita Iacobucci, giornalista

Stefania Potente, giornalista