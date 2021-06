Video editing, parte il corso di formazione del CSV Molise per le associazioni

Il CSV Molise prosegue la sua attività tesa a incentivare l’uso della tecnologia e dei mezzi digitali e propone una nuova iniziativa che sarà molto utile alle associazioni.

Dopo la grande partecipazione riscontrata al corso sull’apprendimento degli strumenti necessari a promuovere assemblee e direttivi online, arriva il progetto formativo sul video editing.

I volontari seguiranno tre lezioni teorico-pratiche nei giorni 17, 24 giugno e 1° luglio 2021 dalle ore 16:30 alle 18 su piattaforma Zoom e avranno modo di cimentarsi tecnicamente col montaggio di filmati.

«La frontiera del video editing rappresenta un’occasione di visibilità unica per le associazioni in un contesto, quello attuale, in cui anche un semplice cellulare può diventare una videocamera a tutti gli effetti – spiegano dal CSV Molise -. Obiettivo del corso sarà quello di prendere pratica con un software (Wondershare Filmora) che rappresenta l’anello di congiunzione ideale tra il mondo broadcasting e l’aspetto home».

Il corso è indirizzato a un massimo di 15 volontari molisani, uno per ciascun ente di riferimento.