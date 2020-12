Vicoli abbelliti e in festa a Venafro grazie all’impegno dei privati

Le festività in corso, è un dato di fatto incontrovertibile, sono decisamente più contenute rispetto al passato, quando allegria e partecipazione invadevano tutto, riempiendo di gioia persone, rioni ed intere città. Per questo 2020 invece sta andando assai diversamente causa covid e per la più che opportuna necessità di evitare contatti -anche se in qualche frangente si fa pericolosamente tutt’altro …- e prevenire guai ulteriori. In giro cioè non c’è la cosiddetta “aria di festa” e le stesse istituzioni pubbliche, alias i Comuni, si sono come adeguati, evitando ad esempio -pensiamo per esigenze di bilancio, cioè per ristrettezze economiche- di abbellire i centri abitati con luminarie e festoni con cui ravvivare e tenere su il morale di tanti come di solito in passato avveniva, conferendo appunto nel periodo l’atmosfera festiva. Ed allora tutti a testa in giù, demotivati, con facce tristi e poca verve dentro ? “Assolutamente no -hanno deciso con assoluta determinazione i residenti di due tra i più tipici vichi di Venafro, ossia Via Foro Augusteo al rione Ciaraffella (un tempo detto Vico degli Zingari) e via Marsala, alias Vico Parasacco al rione Mercato- ci pensiamo noi residenti ad abbellire i vicoli dove abitiamo, senza aspettare che lo facciano altri”. Ed ecco venir fuori addobbi, festoni, idee particolari, pacchi di doni, stelle giganti e luminarie dai mille colori ad abbellire ed arricchire di luci tali vicoli, rendendoli oltremodo suggestivi ed attraenti. Con idee essenziali e nemmeno tanto costose le due storiche stradine di Ciaraffella e Mercato hanno cambiato volto ed aspetto, suscitando sorrisi e nuovi interessi. Perciò “Chapeau !” a coloro che hanno ravvivato, abbellito ed illuminato intelligentemente i due vicoli ! La chiara dimostrazione che con l’impegno ed il senso sociale dei privati si può tanto.

Tonino Atella