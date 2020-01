Vicky, le versioni e i misteri: cosa è successo? Paura per la 42enne

La Vita in diretta a Termoli: ascoltate le parole della mamma e del compagno. «Abbiamo litigato, lei era gelosa». La criminologa Bruzzone: «Sembra un tentativo di depistaggio»

REDAZIONE TERMOLI

Un collegamento dal vivo da Termoli con “La vita in diretta” è andato in onda questo pomeriggio su Rai 1. Dopo l’arrivo della troupe di “Chi l’ha visto?”, anche il noto programma di Rai Uno si è occupato del caso della scomparsa della 42enne Victorine Bucci. Dallo scorso 18 dicembre, infatti, non si hanno più tracce della donna. Il collegamento è avvenuto al porto di Termoli dove l’inviata, Lucilla Masucci, ha ripercorso le tappe cruciali delle ultime tracce rinvenute. Dal telefonino, alla madre, passando per il datore di lavoro fino al compagno attuale. La mamma di Victorine, Pina, insegnante di lettere, secondo quanto raccontato all’inviata della Vita in diretta, ha provato a contattare la figlia con diverse chiamate, senza mai avere risposta. La mamma Pina avrebbe poi confidato che l’uomo con la quale Victorine viveva non le piaceva assolutamente perché avrebbe picchiato la figlia. Ad essere intervistato anche il datore di lavoro di Victorine che ha affermato che ultimamente, o meglio da quest’estate , Victorine era cambiata. La sua vita privata creava disagi anche al lavoro e tutti sapevano che aveva un rapporto affettivo un pò burrascoso. L’inviata Lucilla Masucci ha poi raccontato di aver avuto anche una conversazione con l’attuale compagno di Victorine che si è dimostrato disponibile e collaborativo.

«Il compagno ci ha raccontato quanto accaduto quella notte. Sono andati a cena in un ristorante al centro di Termoli. Poi a casa. Fin qui ancora tutto bene ma di colpo è scoppiata una lite». Il compagno dopo la lite con Vicky ha affermato di aver chiamato il fratello dicendogli di salire. Una volta arrivato il fratello del compagno quest’ultimo sarebbe uscito per andare a comprare le sigarette e una volta tornato non avrebbe più trovato Victorine. Dunque l’ultimo a vederla sarebbe stato proprio il fratello del compagno di Victorine.

In studio presente anche la famosa criminologa Bruzzone stando ascoltato dalle parole dell’inviata nel servizio ha parlato di depistaggio da parte del compagno di Vicky.