«L’altra sera -ha fatto sapere il vicesindaco di Riccia- mentre rientravo a casa dalla campagna, mi sono fermata a salutare alcuni amici. Ho commesso un errore e sono incorsa in una violazione amministrativa.Tengo solo a precisare che non stavo partecipando a nessuna festa. Bene hanno fatto i carabinieri ad effettuare i controlli e li ringrazio per il loro lavoro. Una leggerezza per la quale non cerco alibi. Pagherò la multa e chiedo scusa».